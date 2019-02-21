Türkmen Anadili Günü" Töreni
- Türkmen Kardaşlık İlkokulu Törene gelenlerden detaylar Folklor gösterileri yapılması Bağdat'ta "Türkmen Anadili Günü" töreniIrak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkmen Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Kardaşlık İlkokulu'nda "Türkmen Ana Dili Günü" töreni düzenlendi.
- Türkmen Kardaşlık İlkokulu
Törene gelenlerden detaylar
Folklor gösterileri yapılması Bağdat'ta "Türkmen Anadili Günü" töreni
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkmen Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Kardaşlık İlkokulu'nda "Türkmen Ana Dili Günü" töreni düzenlendi.
Törende öğrenciler, Türkmen folklor gösterileri düzenledi.
Türkmen Eğitim Müdürlüğü Genel Müdürü Çetin Kölemen, öğrencilere hitaben konuşma yaptı.
Kaynak: AA