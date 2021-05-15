Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak
Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.
Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.
Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz'in RS: X Erkekler kategorisinde Tokyo'da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları'nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:
Alican Kaynar - Finn
Ateş Çınar - 470
Deniz Çınar - 470
Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar
Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar
Ecem Güzel - Laser Radial
Dilara Uralp - RS: X Kadınlar
Onur Cavit Biriz - RS: X - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı