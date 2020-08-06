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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------07/08 10: 00 Finansal yatırım araçlarının getirileri07/08 10: 00 Hayvansal üretim istatistikleri10/08 10: 00 İşsizlik10/08 17: 30 Hazine nakit dengesi14/08 10: 00 Cari denge14/08 10: 00 Sanayi üretimi14/08 14: 30 TCMB beklenti anketi17/08.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
06.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:01

TÜRKİYE

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07/08     10: 00     Finansal yatırım araçlarının getirileri07/08     10: 00     Hayvansal üretim istatistikleri10/08     10: 00     İşsizlik10/08     17: 30     Hazine nakit dengesi14/08     10: 00     Cari denge14/08     10: 00     Sanayi üretimi14/08     14: 30     TCMB beklenti anketi17/08     11: 00     Bütçe dengesi     20/08     14: 00     TCMB politika faizi20/08     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku21/08     10: 00     Tüketici güven endeksi24/08     11: 00     Giriş çıkış yapanlar25/08     10: 00     Kapasite kullanım oranı25/08     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/08     10: 00     Ekonomik güven endeksi31/08     10: 00     GSYH31/08     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------06/08     09: 00     Almanya sanayi siparişleri06/08     09: 00     BOE politika faizi  06/08     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları07/08     09: 00     Almanya sanayi üretimi       07/08     15: 30     ABD tarımdışı istihdam       07/08     15: 30     ABD işsizlik       07/08     15: 30     ABD ortalama saatlik ücretler11/08     12: 00     Almanya ZEW eğilim endeksi   11/08     15: 30     ABD ÜFE  11/08     15: 30     ABD çekirdek ÜFE  12/08     09: 00     İngiltere sanayi üretimi12/08     11: 30     İngiltere GSYH öncü 12/08     12: 00     Euro bölgesi sanayi üretimi12/08     15: 30     ABD TÜFE    12/08     15: 30     ABD çekirdek TÜFE13/08     09: 00     Almanya TÜFE nihai 13/08     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları14/08   12: 00   Euro bölgesi GSYH14/08   15: 30   ABD işgücü maliyeti14/08   15: 30   ABD verimlilik14/08   15: 30   ABD perakende satışlar14/08   15: 30   ABD çekirdek perakende satışlar14/08   16: 15   ABD sanayi üretimi14/08   16: 15   ABD kapasite kullanımı14/08   17: 00   ABD Mich. tüketici güven endeksi17/08   15: 30   ABD New York Fed imalat endeksi18/08   15: 30   ABD yeni konut inşaatları 18/08   15: 30   ABD inşaat ruhsatları 19/08   11: 30   İngiltere TÜFE19/08   12: 00   Euro bölgesi TÜFE nihai20/08   15: 30   ABD işsizlik maaş başvuruları20/08   15: 30   ABD Philadelphia Fed endeksi21/08   10: 30   Almanya imalat PMI21/08   10: 30   Almanya hizmetler PMI21/08   11: 00   Euro bölgesi imalat PMI21/08   11: 00   Euro bölgesi hizmetler PMI21/08   11: 30   İngiltere perakende satışlar21/08   16: 45   ABD imalat PMI21/08   17: 00   ABD ikinci el konut satışları25/08   09: 00   Almanya GSYH25/08   11: 00   Almanya Ifo endeksi25/08   17: 00   ABD tüketici güven endeksi25/08   17: 00   ABD yeni konut satışları26/08   15: 30   ABD dayanıklı mal siparişleri27/08   15: 30   ABD GSYH27/08   15: 30   ABD çekirdek GSYH27/08   15: 30   ABD işsizlik maaş başvuruları28/08   15: 30   ABD kişisel gelirler28/08   15: 30   ABD kişisel harcamalar28/08   15: 30   ABD çekirdek PCE28/08   16: 45   ABD Chicago PMI28/08   17: 00   ABD Mich tüketici güven endeksi

31/08   15: 00   Almanya TÜFE


Kaynak: DHA

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