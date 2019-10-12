12.10.2019 19:52

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca, birinci ve ikinci ayakları Bursa-İznik ile İzmir-Bergama'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayak yarışına, 100'e yakın sporcu katılıyor.

Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda antrenman turlarıyla başlayan şampiyona, sıralama ve ilk etap yarışlarıyla devam etti.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübünün desteğiyle düzenlenen yarışlarda sporcular, Super EnduroGP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarında mücadele edecek.

Şampiyonanın üçüncü ayak yarışı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA