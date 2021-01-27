Türkiye sevgisi Gazzeli Morjan'a Türkçeyi öğretti

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 15 yaşındaki Saja Morjan'ın Türkiye'ye olan hayranlığı Türkçe öğrenmesine neden oldu.

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 15 yaşındaki Saja Morjan'ın Türkiye'ye olan hayranlığı Türkçe öğrenmesine neden oldu. Türkçe'yi Türk dizilerinden öğrenen Morjan, " Türkiye'ye olan sevgim sayesinde Türkçe öğrenebildim" dedi.

Filistin'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Saja Morjan'ın Türkiye'ye olan sevgisi 11 yaşında başladı. 15 yaşında olan Gazzeli Saja Morjan, 4 yıldır kendi çabasıyla Türkçe öğrendi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Morjan, Türkiye'ye ve Türk dizilerine duyduğu hayranlığı "Türk dizilerine ve Türkiye'ye olan hayranlığım Türkçe öğrenmeme neden oldu. Azmettim ve 4 yıldır kendimi geliştiriyorum" sözleriyle anlattı.

ARAPÇA SORUYA TÜRKÇE YANIT

Arapça yöneltilen " Kendini tanıtırmısın? Türkçe'yi nasıl öğrendin" sorusuna Morjan, Türkçe olarak, "Merhaba, benim adım Saja Morjan. Filistin Gazze Şeridi'nde yaşıyorum. 15 yaşındayım. 4 yıl önce Türkçe öğrenmeye başladım. Türkiye'ye olan sevgim sayesinde Türkçe'yi öğrendim. Hayallerimi Allah'ın izniyle gerçekleştirebilir, eğitimimi Türkiye'de tamamlayabilirim. Türkçeyi, Türk dizilerinden öğrendim. Kolay değil ama iradeyle bir dil ya da bir şey öğrenebilir"diye yanıt verdi.

DİZİLERDEN ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Türk dizilerini çok sevdiğini söyleyen Morjan "Aslında Türk dizisine ve Türk diline olan sevgimden dolayı öğrenmeye başladım ve bazı Türkçe kelimeleri öğrenmek istiyordum. Türkçeyi öğrenmek, geliştirmek ve kelime ezberlemek için programlar indirmeye başladım ve hatta Türkçe dizileri anlamama imkan verecek seviyeye ulaştım" dedi.

TÜRKİYE'DE OKUMAK İSTİYOR

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Saja, "Allah'ın izniyle Türkiye'yi ziyaret etmekten heyecan duyacağım. Çünkü Filistin davasına çok destek veren bir ülke. Çok güzel bir ülke. Allah'ın izniyle üniversite eğitimimi orada bitirmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı