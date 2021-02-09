Türkiye Satranç Federasyonu, kuruluşunun 30. yıl dönümünü Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla kutlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Satranç Federasyonu, kuruluşunun 30. yıl dönümünü Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla kutlayacak

09.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:44
Türkiye Satranç Federasyonu, kuruluşunun 30. yıl dönümünü Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla kutlayacak

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), kuruluşunun 30. yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yarın kutlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), kuruluşunun 30. yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yarın kutlayacak.

Federasyondan yapılana açıklamaya göre, "Satranç Tarih ile Buluşuyor" sergisinin de açılışının yapılacağı 30. yıl etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Milli sporcular Gülenay Aydın ve Berke Çaputçuoğlu, etkinlik çerçevesinde özel bir simultane maç yapacak.

Ayrıca Bakan Kasapoğlu ile TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın 1500 sporcunun yer alacağı dijital kampı çevrim içi olarak ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ozan Tufan Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Satranç Federasyonu, kuruluşunun 30. yıl dönümünü Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla kutlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 15:47:00. #1.16#
title