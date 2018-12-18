Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarından Ortak Açıklama

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Suriye konulu ortak bir açıklama yayınladı.

İsviçre'de bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Suriye konulu ortak açıklama yayınladı. Bakanların Anayasa Komitesi'nin oluşumu hakkında Suriyeli taraflarla yaptıkları istişarelerin olumlu sonuçlarını sundukları belirtilen açıklamada, "Komite'nin verimli ve sürdürülebilir çalışmasını temin edecek usul kurallarının tespitinde temel alınacak genel ve yönlendirici ilkeleri Suriyeli taraflar ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle etkileşim halinde belirlemek suretiyle Anayasa Komitesi'nin faaliyete geçmesini kolaylaştırmaya yönelik kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Suriye halkının mümkün olan en geniş desteğini alacak bir sonuç vermesini teminen Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerinin, Komite üyelerinin genel mutabakatını amaçlayan uzlaşma ve yapıcı angajman anlayışıyla yürütülmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakanların Anayasa Komitesi'nin ilk oturumunun önümüzdeki yılın başlarında Cenevre'de düzenlenmesi yönünde mutabık kaldığının belirtildiği ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu adımların, Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, BM kolaylaştırıcılığında işleyen ve kalıcı bir siyasi sürecin başlamasını sağlayacağına yönelik inançlarını ifade etmişlerdir. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmişler ve bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamışlardır." - CENEVRE

Kaynak: İHA