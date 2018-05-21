Türkiye'nin Yaş Meyve Sebze Üssü: Antalya Hali

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyve, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

Çiftçi kayıt sistemine göre 38 bin 861 çiftçinin bulunduğu, 365 bin 248 hektar tarım alanına sahip Antalya, yıllık yaklaşık 8,2 milyar liralık bitkisel üretim değeri ile de ülkede ilk sırada yer alıyor.

Kentte seralarda, açık tarlalarda ve bahçelerde domatesten hıyara, karpuzdan bibere, patlıcandan mantara, portakaldan, elma, muz ve zeytine, tropik meyvelere kadar onlarca yaş sebze meyve ve kesme çiçek yetiştiriliyor.

Ürünler, kent merkezinde ve ilçelerde bulunan toplam 21 üretici hali aracılığıyla Türkiye'deki bütün illere ve Rusya, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeye pazarlanıyor.

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyve, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. 22 yıldır hizmet veren Hal, aynı zamanda yaklaşık 5 bin 500 kişinin de geçim kaynağı.

Halde mesai gece başlıyor

Toptancı Hali'nde mesai gece başlıyor. Gündüz üreticinin tarlalardan ve seralardan topladığı ürün, akşam saatlerinde Toptancı Hali'ne ulaşıyor. Gece yarısına kadar da müstahsiller ve komisyoncular aracılığıyla ürünler tüccara satılıyor. Tüccarın satın aldığı ürünler hızlı bir şekilde paketleme tesisinde paketleniyor ve akşama doğru gideceği şehre gönderilmek üzere araçlara yükleniyor.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde her sabah saat 10.00'da kurulan piyasa ile de ürünlerin kilogram fiyatları belirleniyor.

"Türkiye'nin gıda deposuyuz"

Antalya Toptancı Hali Müdür Vekili Muharrem Kavurkacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin, domatesin, biberin, salatalığın, patlıcanın nasıl üretildiğini, kendilerine nasıl ulaştığını çok fazla bilmediklerini söyledi.

Halde her gece ciddi bir hareketlilik yaşandığını anlatan Kavurkacı, "Bu da işin çilesi, belki de zevkli tarafı. Herkes uyurken, burada ciddi bir telaş yaşanır. Üreticinin getirdiği ürünlerin pazarlığı yapılır, ondan sonra işlemeye tabi tutulur. Akşama kadar işlenip paketlenen, ambalajlanan ürünler tırlara yüklenip illere dağıtılıyor." dedi.

Halden günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyve çıkışı olduğunu dile getiren Kavurkacı, şöyle konuştu:

"Örneğin dün halden çıkan araç sayısı bin 378. Bunun içinde Antalya içine, otellere, marketlere çıkan araçlar da var. Türkiye'nin bütün illerine dağıtılan araçlar da bunun içinde. Antalya tabii sadece bu halden ibaret değil. Kent genelinde toplam 21 halimiz var. Türkiye'nin yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 53'ünü karşılayan bir iliz. Türkiye'nin gıda deposuyuz. Dolayısıyla hallerimiz de çok hareketli. Antalya'nın bir başka özelliği de kentte 12 ay sebze meyve üretiliyor. Kış dönemi 15 Haziran'a kadar sahil boyunda seralarda ürünler hasat ediliyor. Daha sonra yayla seracılığı ve tarla ürünleri dönemi başlıyor. 21 halden bütün Türkiye'ye ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz."

Üreticilerin ve tüccarların geçmiş yıllara göre ürünler konusunda son derece bilinçli olduklarını da belirten Kavurkacı, yaş meyve sebze ürünlerindeki ilaç kalıntısının dünya standartlarının altında olduğunu, ayrıca çok modern tesislerde modern ambalajlamalar gerçekleştirildiğini, soğuk hava zincirli araçlarla nakliyelerin yapıldığını anlattı.

Komisyoncular gece çalışmaktan dertli

Halde 17 yıldır faaliyet gösteren komisyoncu Ömer Aka, İstanbul, Ankara, Erzurum, Van ve Hatay başta olmak üzere ürünleri birçok yere gönderdiklerini söyledi.

Firmasından günlük 4-5 tırın yüklendiğini söyleyen Aka, "Günlük piyasamız dernekte kuruluyor. Komisyoncu ve mal alan tüccar bir araya geliyor ve malın fiyatı belirleniyor. Şu anda 3-4 gündür domates fiyatlarında artış var. Salatalık, patlıcan fiyatları iyi. Hava şartlarına göre gönderdiğimiz ürün değişiyor. Yaz aylarında daha fazla ürün gönderiyoruz." dedi.

Komisyoncu Levent Şanlı da işlerinin en zor tarafının gece çalışmak olduğunu belirtti. Şanlı, "En büyük sıkıntımız bu ama işimiz, ekmeğimiz, yapacak bir şey yok. Birilerinin de bunları yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İnsanlara ürünün en taze haliyle gitmesi için çok hızlı olmaları gerektiğini söyleyen Şanlı, "Gece 01.00 gibi işin başında oluyorum, eve gitmem ertesi gün 16.00-17.00'yi buluyor. 01.00'den sonra burada ciddi bir hareketlilik başlar. Müstahsiller akşam 09.00-10.00 gibi gelir. Gece yarısı burada ürünleri seçer sonra İstanbul, Ankara başta olmak üzere göndereceğimiz yerlere göndermek için depolarda paketlemeye geçeriz." diye konuştu.