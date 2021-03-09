Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Oğuz'dan ABD'li yetkililere Ermeni lobisine yönelik çağrı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev ve kentte yaşayan Pakistanlı toplum liderleri ile çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, ABD'deki Türk, Azeri ve Pakistanlıların endişeleri konusunda hassasiyet gösterilmesi ve tek bir etnik...

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev ve kentte yaşayan Pakistanlı toplum liderleri ile çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda, ABD'deki Türk, Azeri ve Pakistanlıların endişeleri konusunda hassasiyet gösterilmesi ve tek bir etnik grubun güdümünde hareket edilmemesi çağrısında bulundu.

ABD'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev, kentte yaşayan Pakistanlı toplum liderleri ile çevrimiçi olarak düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Oğuz toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağı ve iş birliğini vurgulayarak, "Türkiye'nin son gerçekleştirilen savaşta Azerbaycan'a desteği sadece kardeşlikten kaynaklı değil. Bu aynı zamanda uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan, Ermenistan'ın Azerbaycan bölgelerindeki işgali hemen sonlandırma çağrısına dayanıyor" dedi.

ABD'de bulunan Ermeni lobisi tarafından özellikle California'da yaşayan Türk ve Azerbaycan kökenlilere karşı yürütülen karalama kampanyasının, Azerbaycan'ı desteklemeleri nedeniyle Pakistanlıları da etkilediğini belirten Oğuz, özellikle kentte yaşayan Türk, Azeri ve Pakistanlıların aralarındaki ilişkiyi barış istekleri çerçevesinde geliştirmelerini arzu ettiğini söyledi. Oğuz ayrıca, kentte yaşayan toplumların karşılaştıkları nefret söylemlerini de anlatmalarını istedi.

Oğuz konuşmasının sonunda, özellikle California'da bulunan ABD'li yetkililere, Türk, Azeri ve Pakistanlı toplumların endişeleri konusunda hassasiyet göstermeleri ve tek bir etnik grubun güdümünde hareket etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

"Bu topluluk, kendi çıkarları için hareket ediyor"

Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Aghayev de geçtiğimiz sonbaharda Karabağ'daki mücadeleye verdikleri destek için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür ederek, söz konusu mücadelenin Karabağ'da yaklaşık 30 yıl süren Ermeni işgalini sonlandırdığını söyledi.

Aghayev, özellikle Los Angeles'ta yaşayan Pakistanlılara savaş sırasında ve sonrasında verdikleri destek için teşekkür ederken, gururla Pakistan, Azerbaycan ve Türk toplumunun ABD'de bir araya gelmesinin başlangıcının Los Angeles'ta olduğunu dile getirdi.

Aghayev, Azerbaycan'a destek verdikleri gerekçesiyle Pakistan'a karşı da Ermeni lobisinin karalama kampanyası başlattığını belirterek, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a ve Türkiye'ye saldırgan tutumunu sürdürmek isteyen bu topluluk, kendi çıkarları için hareket ediyor" dedi. Ermenistan'ın komşuları ile ilişkilerinin normalleşmesi halinde ABD'deki Ermeni lobisinin gelir kaynaklarının kesileceğine dikkat çeken Aghayev, "Bu lobinin 10 Kasım'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiyi bozmaya çalışıp yeni bir savaş başlatma isteği bir tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

Aghayev ayrıca, Ermeni lobisinin Pakistan'a karşı başlattığı kampanyayı en ağır dille kınadığını belirterek, ABD'de yaşayan Pakistanlıların yanında olduklarını söyledi.

Toplantıya katılan Pakistanlı toplum liderleri de Azerbaycan'ın toplum bütünlüğünü tekrar sağlamasından duydukları mutluluğu dile getirerek, bu durumun bölgeye barış getirmesini ümit ettiklerini söyledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı