Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Meclis Başkanı Boukoubi ile bir araya geldi
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti Meclis Başkanı Faustin Boukoubi tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti Meclis Başkanı Faustin Boukoubi tarafından kabul edildi.
Ulusal Meclis binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gabon arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, iki ülkenin parlamentoları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem