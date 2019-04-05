Türkiye'nin Kırmızı Pancar İhtiyacını Samsun Karşılıyor

2018 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin kırmızı pancar üretiminin yüzde 40,65'i Samsun'da üretiliyor. Samsun'da yılda ortalama 8 bin 119 ton kırmızı pancar üretiliyor.

Türkiye'de 23 milyon 199 bin 945 hektar (ha) işlenen tarım alanı bulunuyor. Samsun da 375 bin 392 ha ile işlenen tarım alanı bakımından Türkiye'nin 16. şehri konumunda yer alıyor. Samsun yüzölçümünün yüzde 39'u işlenen tarım alanı olarak dikkat çekiyor. Tarım şehri olan Samsun'da Türkiye'nin ürettiği birçok üründe öncü şehirler arasında bulunuyor.

Çeltik üretiminde Türkiye 2'incisi

Samsun TÜİK verilerine göre çeltik üretiminde 2'nci, soya üretiminde 3'üncü ve tütün üretiminde 5'inci sırada yer alıyor. 2018 TÜİK verilerine göre Samsun'da yılda 133 bin 221 ton çeltik üretiliyor. Bu Türkiye'deki çeltik üretim payının yüzde 14,17'sine tekabül ediyor. 140 bin ton soya ve 80 bin 200 ton da tütün üretiliyor.

Kırmızı pancar ve lahana üretimi Samsun'dan karşılanıyor

122 bin 410 ha sahip olan Bafra ve Çarşamba Ovalarında birçok sebze ve meyve yetişiyor. Samsun, kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Biber ve turpta 2'inci, patlıcan ve ıspanak üretiminde 3'üncü ve barbunya üretiminde de 4'üncü sırada yer alıyor. 2018 TÜİK verilerine göre Samsun'da 8 bin 119 ton kırmızı pancar üretiliyor. Bu Türkiye'nin kırmızı pancar üretiminin yüzde 40,65'ine tekabül ediyor. Samsun, 765 bin 276 ton lahana üretimiyle de ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin lahana üretiminin yüzde 29,15'i de Samsun'dan karşılanıyor. Ayrıca Samsun'da yılda 2 milyon 554 bin 974 ton biber, 196 bin 984 ton turp, 252 bin 958 ton patlıcan,225 bin 174 ton ıspanak ve 88 bin 24 ton barbunya üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA