Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

TBMM'nin 100 yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'de yurt genelinde saat 21.00'de balkonlarından ve pencerelerden İstiklal Marşı söylenmesi yönündeki davet, Bakü'de de yankı buldu.

Törene, Büyükelçi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları ve çocukları katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan törende, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milletin iradesinin tecelli ettiği en yüksek kurum TBMM'nin 100. yılını kutlamanın bütün Türk milleti için çok büyük bir şeref olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle her şeyin mesafeli olmak durumunda bulunduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Tören ve kutlamalar da kısıtlı çerçevede kalmak zorunda. Bizler tabii ki bu coşkuyu içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Bu yıl dönümünü bize armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bu büyük bayram, bütün Türk milletine kutlu olsun."

Kaynak: AA