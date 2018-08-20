Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Kerkük'e Resmi Ziyaret

Türkiye'nin Bağdat büyükelçisi Fatih Yıldız Kerkük şehrine resmi ziyarette gerçekleştirdi.

Yıldız, Kerkük valisi Rakan Sait tarfından valilik binasında karşılandı. Ziyarete Irak Türkmen cephesi başkan yardımcısı Hasan turan ve Kerkük il meclis üyeleri de katıldı.

Yıldız ve Sait Kerkükteki güvenlik gücleri, din adamları ve önde gelen siyasililerle görüştükten sonra Kerkük il meclisi salonunda basına açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Yıldız, yaptığı açıklamada, "Kerkük'e Türkiye'niin birlik ve destek mesajını getirdik. İnşallah ziyaretimiz tüm gruplar için hayırlara vesile olan bir ziyaret olur" ifadelerini kullandı.

Kerkük valisi Rakan Sait ise "Sayın Yıldız'ın ziyareti bizi şereflendirdi, Türkiye her zaman Irak'ın toprak birliği korudu. Türkiye ve Türk halkı ayrım yapmadan yanımızda oldular, bizi desteklediler, yaralarımızı sardılar" dedi - KERKÜK