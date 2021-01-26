Türkiye Judo Federasyonu Yönetimi, Konya'da incelemelerde bulundu
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Türkiye Judo Federasyonu Yönetimi, Konya'da incelemelerde bulundu

26.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:03
Türkiye Judo Federasyonu Yönetimi, Konya'da incelemelerde bulundu

Türkiye Judo Federasyonu Yönetimi, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo müsabakalarının yapılacağı salonda incelemelerde bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Yönetimi, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo müsabakalarının yapılacağı salonda incelemelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5. İslami Dayanışma Oyunları 10-19 Eylül tarihlerinde Konya'da organize edilecek. Bu kapsamda, oyunlarda, judo müsabakalarının düzenlenmesi planlanan spor salonu ile oyunların genel hazırlık ve çalışmalarıyla ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıya, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dış ilişkiler Sorumlusu Asbaşkan Kaya Gezeker ile genel koordinatör Mesut Kapan katıldı.

Konya Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan bin 400 kişilik spor salonundaki incelemelerde, Gezeker ve Kapan'ın yanı sıra diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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