Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

18.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:26
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyarette bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya ziyarette bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Judo Düzce İl Temsilcisi Ayhan Alayıldız ve judo antrenörü Nermin Alayıldız'ın da yer aldığı belirtildi.

Huysuz'un daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ettiği ve Gençlik Merkezi bahçesine yapılan judo salonunda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Huysuz'un, ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret ederek Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız'ın kurduğu Olimpik Anneler Kadın ve İşletme Kooperatifi için bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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