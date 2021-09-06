Türkiye ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek
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Türkiye ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İsviçre arasındaki İkili Siyasi İstişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Livia Leu eşbaşkanlığında 7 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye ve İsviçre'nin AB ile ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Türkiye ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirilecek - Haberler
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