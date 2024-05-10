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Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınay Savunma Sanayi 'nin halka arzına onay verdi. Altınay Savunma Sanayi 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 Mayıs 2024 tarihinde Altınay Savunma halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Altınay Savunma'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep topladı.

ALTINAY SAVUNMA (ALTNY) HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altınay Savunma Sanayi hissesi 32,00 TL'den halka arz olacak.

ALTINAY SAVUNMA BORSA KODU NEDİR?

Altınay Savunma Sanayi hissesinin sembolü: (TABGD) .

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 58.823.530 lot veriyor.

ALTINAY SAVUNMA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Altınay Savunma halka arz eşit dağıtım olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu Halka Arz Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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