Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
02.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:58
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com