Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği (3) UÇAK, BEYRUT'A İNDİTürkiye'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri, ekipman ve arama-kurtarma ekiplerini taşıyan askeri kargo uçağı Koca Yusuf, Beyrut'a iniş yaptı.

UÇAK, BEYRUT'A İNDİ Türkiye'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri, ekipman ve arama-kurtarma ekiplerini taşıyan askeri kargo uçağı Koca Yusuf, Beyrut'a iniş yaptı. MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelini Beyrut'a ulaştıran uçağımızı Beyrut Büyükelçimiz Hakan Çakıl, Askeri Ataşemiz Albay Bayram Buyan ve Lübnanlı yetkililer karşıladı" denildi.

Kaynak: DHA