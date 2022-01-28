Türkiye'nin kalkınma yardımlarından yararlanan ilk 10 ülke; Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu. Bu ülkeler içinde Türkiye'den en çok bahseden ülke Irak oldu.

TİKA'nın Kasım ayında yayımlamış olduğu 'İki Taraflı Resmi Kalkınma Yardımlarından En Çok Yararlanan Ülkeler' raporuna göre, Türkiye'nin kalkınma yardımlarından yararlanan ilk 10 ülke Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu. Medya Takip Merkezi (MTM) ilgili rapora göre, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı 10 ülkedeki konuşulma oranlarını araştırdı. MTM'nin bölgede yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle büyük oranda insani yardım niteliğinde olan kalkınma yardımlarına dair yaptığı araştırmada ilgi çekici sonuçlar çıktı.

Listenin başında özellikle son aylarda ticari ilişkiler konusunda çeşitli projeler geliştirilen Irak yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce ziyaret ettiği ve tüm dünya medyasında geniş yer bulan Arnavutluk ikinci sırada yer alırken, mülteci haberleri ile gündemden düşmeyen Suriye ise, ülkede yaşanan gelişmeler sebebi ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Medya Takip Merkezi'nin global internet medyasında (DigiLup ) son bir ayda araştırdığı haber sonuçlarına göre;

Türkiye, insani yardım yaptığı ülkelerde kaç habere konu oldu?

Irak, 3 bin 300 haberde Türkiye'yi konu ederek listenin ilk sırasında yer aldı.

Arnavutluk, 2 bin 500 haber ile Türkiye'yi en çok konuşan ikinci ülke oldu.

Bin 100 haber ile Türkiye'den en fazla bahseden üçüncü ülke Suriye oldu.

Kazakistan son bir ayda 661 haberde Türkiye'ye yer vererek listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Filistin, 575 haberde Türkiye'yi konuşarak listenin beşinci sırasında yer buldu.

Bosna Hersek, 291 haberde Türkiye'den bahsetti ve listede altıncı sırada yer aldı.

Tunus, 220 haber ile listenin yedinci sırasında yer buldu.

Afganistan ise, 195 haberde Türkiye'yi konu ederek listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Somali, 59 haberde Türkiye'yi konuştu.

Türkiye Kırgızistan'da ise 57 habere konu oldu.

MTM'nin Global internet medyası raporuna göre, Türkiye'nin bahsinin geçtiği ilk 3 ülke, diğer insani yardım yapılan 7 ülkenin toplam haber sayısından yüzde 235 daha fazla olduğu görüldü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel