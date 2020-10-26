Türkiye'deki Fransa malları nelerdir? Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?
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Türkiye'deki Fransa malları nelerdir? Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

26.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:10

Peygamber Efendimiz (sav)'e yönelik hakaret içerikleri ve Emmanuel Macron'un sözleriyle gündeme gelen Fransa'nın ürünlerine karşı boykot konusu günden güne büyüyor. Peki, Fransız ürünleri nelerdir? Fransız markaları nelerdir? Fransız malları ve markaları...

Fransa'ya ait malların ve markaların boykot edilmesi nedeniyle, Türkiye'de satılan Fransız markalarının neler olduğu merak edildi. Peki, Fransız ürünleri nelerdir? Türkiye'de Fransa'ya ait neler var?

FRANSA MALLARI NELERDİR?

Benzin: Total ve Elf

Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

Uçak: Air France, Airbus

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,

Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor,

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

Süt ürünleri (Yoğurt-Peyinr): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne,

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life

Türkiye'deki Fransa malları nelerdir? Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

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Haber Yorumları (23)
ŞÜKRÜ: bunların ürünlerini saya saya bitmiyorda okadar varki
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ŞÜKRÜ: bunların ürünlerini saya saya bitmiyorda
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ÜMİT Z.: ülkemde ilk önce demir çelik fabrikasını geliştirmek ve demir i işlememiz lazım
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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