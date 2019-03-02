"Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96"

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünya genelinde hasta sayısında 2016'ya göre 15, 2017'ye göre de 3 kart artış kaydedildiğini söyledi ve aşının önemine vurgu yaptı.