Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. ligi

04.11.2019 10:24

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Engelliler Spor Kulübü evinde konuk ettiği Fuzul Ev 1453 Spor Kulübü'ne 75-58 mağlup oldu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Fuzul Ev 1453 Spor Kulübü'ne 75-58 mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, "Zorlu bir mücadele oldu. Maçı kaybettik fakat umudumuzu kaybetmedik. Performansımız da kötüydü. Müsabakada bireysel hatalarımız elbette oldu. Ancak federasyonun müsabakaya bir profesyonel hakem, iki tane de asistan bile sayılmayacak hakem görevlendirmesi sayesinde maçı yarıda bırakmayı bile düşündük. Adil maç yöneten hakemlerimiz olduğu sürece, sporseverlerin ve sporcuların hevesi daha fazla artacaktır" dedi.



Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın takıma verecekleri desteğin ne olduğunu heyecanla beklediklerini dile getiren Baykara, "Geçtiğimiz günlerde sesimizi duyup, destek olacaklarını belirtmişlerdi. Umarım Küçükçekmece Engelliler Spor Kulübü deplasmanı öncesi sonuca ulaşır. Şuanda maddi imkansızlıklar dışında her şey iyi gidiyor. Burada başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez beye, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Tefik Tepe'ye teşekkür ederim. Biz inandık bize inanan güvenen herkese teşekkür ederiz. Geçen sene maddi destek vardı salonumuz yoktu, spor sandalyemiz yoktu. Belediyemiz bize spor salonu yaptı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibinin destekleriyle projemizde gereken hassasiyet gösterilerek spor sandalyeleri aldık, kurslar açtık. Maç öncesi bizleri mekanında misafir eden Kaya Et Lokantası işletme sahiplerine de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA