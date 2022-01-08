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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Grubu

Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Altay: 4-0

Kireçburnu-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 0-5

B Grubu

Bitexen Sivasspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 0-5

Çaykur Rizespor-Konak Belediyespor: 1-2

Trabzonspor-ALG Spor: 0-4

Kayseri Kadın Futbol Kulübü- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1

Dudullu-Fatih Karagümrük: 0-2

Galatasaray Hepsiburada-Hakkarigücü: 1-1

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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