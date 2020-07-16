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Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da zirve Sertab Erener'in

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesinde, yerli eserler sıralamasında zirveye Sertab Erener'in "Ben Yaşarım", yabancılar arasında ise Billie Eilish'in "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" albümü yer aldı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da zirve Sertab Erener'in
16.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:54

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un haziranda en çok dinlenenler listesinde, yerli eserler sıralamasında zirveye Sertab Erener'in "Ben Yaşarım", yabancılar arasında ise Billie Eilish'in "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" albümü yer aldı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, Muud'un haziran ayında en çok dinlenen albümler ve single çalışmalarının yayınlandığı belirtildi.

Muud'un pop, rap, "Dillerden Düşmeyen Şarkılar" ve "Spor Yaparken Dinlenebilecek Parçalar" gibi kategorilerle kullanıcılarına sunduğu listeler arasında en çok tercih edilenler de belirlendi.

Haziran ayı boyunca en çok dinlenen yerli albüm Sertab Erener'in aynı ay içinde çıkan ve 14 şarkıdan oluşan yeni stüdyo çalışması "Ben Yaşarım" oldu. Erener'i, Ezginin Günlüğü için çeşitli sanatçıların seslendirdiği şarkılardan oluşan "Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar" ile Gazapizm'in "HİZA"sı takip ediyor.

Yabancı albüm sıralamasında, tüm dünyada satış ve dinlenme rekorları kıran Billie Eilish'in "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" isimli albümü öne çıktı. Eilish'i, "Divinely Uninspired To a Hellish Extent" ile Lewis Capaldi, "After Hours" ile The Weekend izledi.

En çok dinlenen yerli single çalışmaları listesinin zirvesinde, sırasıyla Zeynep Bastık "Her Mevsim Yazım", Oğuzhan Koç "Kendime Sardım" ve Berkay "Kırgınım Ona" yer aldı. Yabancı single listesinde birinci, "Everything I Wanted" parçasıyla Billie Eilish oldu. Muud'un kullanıcılarına sunduğu kategori listelerinde de Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler ve Türkçe Pop ilk üçü oluşturdu.

Kaynak: AA

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