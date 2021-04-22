Türk lirasında değer kaybı sürüyor
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Türk lirasında değer kaybı sürüyor

Türk lirasında değer kaybı sürüyor
Deutsche Welle - Haberler | Ekonomi

Türk lirasının ABD doları ve euro karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor.

Türk lirasının ABD doları ve euro karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Dolar/TL kuru 8,30'u euro/TL de 10'u geçerken piyasalarda ABD ile ilgili haber akışı takip ediliyor.Türk lirasının (TL) ABD doları karşında diğer para birimlerine göre negatif ayrışması bugün de devam ediyor. Pek çok para birimi ABD doları karşısında değer kazanırken TL'nin değer kaybı yüzde 2'yi buldu. Dolar/TL kuru 8,30'u, euro/TL kuru da 10'u geçti.

Anadolu Ajansı'nın ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığı haberi ve Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan Başkan Joe Biden'ın "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak kabul edilen 24 Nisan'da, "Ermeni soykırımını" tanımaya hazırlandığı haberleri piyasalarda yakından izleniyor.

Reuters'a konuşan bir döviz masası işlemcisi ABD ile ilişkilerin gelecek dönemde "daha gergin" olabileceğini belirtirken, bir bankacı da TL'deki değer kayıplarını "potansiyel olumsuz siyasi haber akışı öncesinde risk azaltma" olarak değerlendirdi.

ABD-Türkiye ilişkileri son yıllarda Ankara'nın Rus yapımı S-400'leri satın alma kararı, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle kurduğu ilişkisi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in iadesi ve Halkbank davası gibi konular nedeniyle gergin seyrediyor.

ABD ile 2018 yılında yaşanan Rahip Brunson krizi nedeniyle Türk lirasında ciddi değer kayıpları görülmüştü.

Kaynak: Deutsche Welle

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