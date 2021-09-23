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Türk Kızılaydan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına madalya

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Türk Kızılaydan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına madalya

Kastamonu'da bir yıl içinde Türk Kızılaya 3 bin 455 ünite kan bağışı yapan Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına altın madalya ve levha verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir yıl içinde Türk Kızılaya 3 bin 455 ünite kan bağışı yapan Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına altın madalya ve levha verildi.

Kastamonu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Hilmi San ve kan bağışçısı kazanım uzmanı Cengizhan Muratoğlu, Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik'i makamında ziyaret etti.

San, Kastamonu Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen kan bağışına yönelik faaliyetlerde jandarmanın büyük katkısını gördüklerini belirtti.

Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığının yaptığı bağışların Türkiye'nin kan ihtiyacının karşılanmasında önemli olduğuna dikkati çeken San, katılarından dolayı Albay Mehmet Çelik ve jandarma personeline teşekkür etti.

Ziyarette San tarafından Çelik'e Türk Kızılayın kurumsal madalya uygulaması kapsamında altın madalya ve levha verildi.

Türk Kızılaydan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına madalya

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri
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