Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu

Dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ve önemli bir ticari hacme sahip kahve, Türk kahvesi adı ile sunulunca sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşmenin de aracı olduğu belirtildi.

Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu
16.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:35

Dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ve önemli bir ticari hacme sahip kahve, Türk kahvesi adı ile sunulunca sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşmenin de aracı olduğu belirtildi.

Türkiye'de yetişmemesine rağmen hazırlama ve pişirme metodu Türkler tarafından keşfedilen yöntem sayesine adı dünyaya Türk kahvesi olarak yayılan kahvenin kendine özgü kimliği ve geleneğinin 16. yüzyıla kadar uzandığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, "Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda, sosyalleşmek için kültürel boşlukları, toplumsal değerleri ve inançları bir araya getiren topluma mal olmuş bir değer olmuştur. Gelenek başlı başına misafirperverlik, arkadaşlık, nezaket ve eğlence sembolüdür. Tüm bu değerleri belirten bir atasözümüz olan 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' kahvemizin değerini belirtmektedir" dedi.

Kuru incir zeytinyağı ve kuruyemiş ürünlerinin e-ticaret alanında söz sahibi firmalarından biri olan Aydın'daki Ufresh firmasının Satış Müdürü Üsame Boz "Türk kültüründe çok büyük yeri olan Türk Kahvesi ülkemizde yetişmemesi, memleketimize gelen tüm kahvelerin ithal olmasına rağmen geleneklerimizde öyle büyük bir yer almış ki öğütme, pişirme tekniğine ismini vermiş ve tüm dünyaya tanıtmışız. Dünyada yüzlerce çeşit kahve öğütme, pişirme ve içme teknikleri arasında tanınmışlık olarak yüzde 10 payımız yapılan araştırmalarda çıkmıştır. Her geçen yıl artarak yükselen ivmesi ile Türk kahvesi, yurtdışı tanınmış kahve firmalarında yerini almaya başladığını sevinerek takip ediyoruz. Yurt içinde giderek yaygınlaşan dünya kahveleri ve demleme çeşitleri ile 3. nesil kahve demleme ve pişirme çeşitleri popüleritesini özellikle genç nüfus arasında arttırmaktadır. İnternet sitemizde Türk kahvesine olan talebin artmasıyla birlikte aldığımız geri bildirimlerde kahve tutkunları; ufak yudumlar halinde içilen dumanı üstünde bir fincan Türk Kahvesini yoğun gövdesi, nefis lezzeti ve ağızdaki kalıcı aroması için tercih ettiklerini dile getirmektedir" diyerek genç neslin de Türk Kahvesi'ne ilgisinin yoğun olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Haber
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Tamamlayıcı Emeklili Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklili Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Bingöl Galatasaray Çaykur Rizespor
Şu an buradasınız: Türk kahvesi sadece bir içecek değil aynı zamanda sosyalleşme aracı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:48:21. #1.15#
title