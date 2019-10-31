Türk ekonomisinde "Değişim Başlıyor"

31.10.2019 12:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle başlattığı reel sektör buluşmalarının ilk durağı Malatya oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Albayrak, özellikle yeni dönemde katma değerli ve ihracat öncelikli üretim odaklı yeni dönem politikaları çerçevesinde reel sektör ile bulundukları illerde bir araya gelecek.

Bakan Albayrak'a, illerdeki reel sektör buluşmalarında, maliye tarafında Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, finans tarafında ise kamu bankaları yönetimleri eşlik edecek.

Bu kapsamda ilk buluşma Malatya'da gerçekleşiyor.

Albayrak'ın iş dünyasına hitabının ardından programın kapalı kısmında soru-cevap oturumu düzenleniyor. Özellikle son finansman paketleri ve düzenlemelerle ilgili doğrudan bilgilendirme yapılıyor.

İş insanları, merak ettikleri konuları banka ve gelir idaresi yöneticilerine doğrudan sorma imkanı buluyor.

Kaynak: AA