Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütülen Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu, Eskişehir'de gösteri yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirebilmesini sağlayacak destekleme programı (GENÇ-DES) kapsamında desteklediği ve Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütülen Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu gösterileri, Konya ve Ankara'dan sonra Eskişehir'de gerçekleştirildi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan halk oyunları grupları, Eskişehirli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimle hazırlanan öğrenciler, Makedonya, Kırım, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Bulgaristan ve Türkiye halk oyunlarından seçme oyunlar ile repertuar oluşturarak izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.



Programa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Türk Dünyası Vakfı temsilcileri ve birçok Eskişehirli sanatsever katıldı.