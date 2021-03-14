Turizm danışma ofisinin duvarındaki sprey boya kalıntıları görevlilerce silindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turizm danışma ofisinin duvarındaki sprey boya kalıntıları görevlilerce silindi

14.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:04
Turizm danışma ofisinin duvarındaki sprey boya kalıntıları görevlilerce silindi

Edirne'de Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarına kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boya ile verilen zarar görevlilerce giderildi.

Edirne'de Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarına kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boya ile verilen zarar görevlilerce giderildi.

Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin dizilişi nedeniyle "altın üçgen" diye anılan tarihi alanda bulunan Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarına geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz bir kişi tarafından sprey boyayla zarar verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye gelerek, çalışma başlattı.

Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin boyalı eliyle danışma ofisinin duvarına bıraktığı izden de parmak izi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ofisin duvarındaki sprey boya kalıntıları, görevlilerce temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm danışma ofisinin duvarındaki sprey boya kalıntıları görevlilerce silindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:17:56. #1.14#
title