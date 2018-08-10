Tunus'ta "Tartışmalı Rapor" Protesto Edildi

Tunus'un orta kesiminde yer alan Sidi Bouzid kentinde yüzlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin meclise sunduğu önerilere karşı gösteri düzenledi.

Kentteki yaklaşık 20 derneği bünyesinde barındıran Sidi Bouzid Yerel Dernekler Koordinasyonunun çağrısıyla, Rahmet Camisi önünde bir araya gelen göstericiler, Muhammed el-Buazizi Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Birlik..Ulusal bayrağın altında birlik", "Tunus halkı özgürdür. Rapor meclisten geçmeyecek" ve "Bugünden sonra korku yok" şeklinde sloganlar attı.

Koordinasyonun sorumlusu Abdulhamid Hamdi, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin raporunda ifade edilenler, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetine karşı kaba ve aşağılayıcı bir saldırganlıktır." dedi.

Hamdi, raporda sunulan önerilerin, Tunus devletinin İslami otoriteyle yönetileceğini vurgulayan 2014 Anayasasının 1, 6 ve 7'nci fıkrasına aykırı olduğunu kaydetti.

Lise öğretmenliğinin yanı sıra bir camide de hatiplik yapan Belkasım Hiclavi, raporda sunulan önerilerin, (13 Ağustos 1956'da yayımlanan ve medeni kanunları düzenleyen) Mecelle'ye aykırı olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 13 Ağustos 2017'de Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, aynı tarihte, "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesini, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. "Bireysel hak ve özgürlükler"e ayrılan birinci bölümde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere, eşitlik meselesi ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin raporla ilgili kararını, 13 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.