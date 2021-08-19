Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi
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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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