Tuğba Yurt'tan bir ilk
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Tuğba Yurt'tan bir ilk

24.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:11
Tuğba Yurt'tan bir ilk

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt, Türkiye'de bir ilke imza attı. Genç şarkıcı, VR (sanal gerçeklik) özelliklerine uygun olarak özel gözlükle izlenebilen üç akustik şarkısının klip çekimlerini gerçekleştirdi.

Dünya çapında Amerikalı şarkıcı Katy Perry'den sonra Youtube'a eklenen sanal gerçeklik yöntemini kullanan ikinci şarkıcı olan Tuğba Yurt, 40 kişilik bir ekiple çalıştı. İki gün süren ve çekimleri İstanbul'da yapılan üç klibi 2021 yılında kendi Youtube kanalında dinleyicileriyle buluşturacağını ifade eden ünlü şarkıcı, sanal gerçeklik teknolojisinin tüm dünyada hızla yayıldığını söyleyerek, "Ben de evde kaldığımız bu dönemde dinleyicilerime Youtube kanalımdan ilginç ve farklı bir sürpriz yapmak istedim. Türkiye'de bu tarz çekim yapan ilk şarkıcı olmak çok heyecan verici. Bu mini VR konserden izleyenlerin keyif alacağına inanıyorum" dedi.

(İHA)

Tuğba Yurt'tan bir ilk
Tuğba Yurt'tan bir ilk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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