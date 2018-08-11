Trump'tan "Kanada ve Meksika ile Ticaret" Açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) üyelerinden Kanada ve Meksika ile ilgili ticaret konularında açıklamalarda bulundu.

Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meksika ile anlaşma güzel ilerliyor. Otomotiv işçileri ve çiftçilerle ilgilenmeli, yoksa anlaşma olmayacak. Meksika'nın yeni başkanı tam bir centilmen." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Kanada ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Kanada konusunda Trump, "Kanada beklemeli. Onların gümrük tarifeleri ve ticaret engelleri çok yüksek. Anlaşma sağlayamazsak araçları vergilendireceğim." mesajını paylaştı.

Macron'la telefonda ticaret ve güvenlik konularını görüştü

Paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları telefon görüşmesinde ticaret ve güvenlik konularını da ele aldıklarını aktaran Trump, "Bugün birçok telefon görüşmesi ve konuşma gerçekleştirdim." bilgisini verdi.

Trump ayrıca, Amerikalı teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile akşam yemeği yiyeceğini belirterek, "ABD'ye büyük yatırımlar yapıyor." ifadesine yer verdi.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında artarak süren "ticaret savaşı"nda, üretiminin çoğunu Çin'de gerçekleştiren Apple'ın Pekin hükümeti veya Çin halkı tarafından hedef alınabileceğini belirtiyor.

ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA müzakereleri ise halen devam ediyor.

Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımladığı ve 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi geçen sene başlamıştı.