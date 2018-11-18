Trump'tan İkinci Kaçıkçı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kapsamlı bir raporun salı günü hazır olacağını duyurdu.

California eyaletinde orman yangınları ile mücadele çalışmalarını takip eden Trump, Malibu kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardığı iddialarını değerlendiren Trump, "Henüz herhangi bir değerlendirme yapmadılar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamış bir rapor." dedi.

Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde belki pazartesi veya salı günü tam bir rapor almış almış olacağız ve tam tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Gün içinde CIA Direktörü Gina Haspel ile görüştüğünü aktaran Trump, "Bir gazetecinin öldürülmesi korkunç bir şey." ifadesini kullandı.

Trump daha sonra ise daha kesin bir dille Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun salı günü hazır olacağını belirtti.

ABD Başkanı, raporun "olayın tüm etkisini ve kimin sebep olduğunu veya kimin yaptığına da yanıt vereceğini" kaydetti.

California'ya gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere konuşan Trump, CIA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere ilişkin henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ifade etmişti.

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz." diye konuşmuştu.

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile CIA Direktörü Haspel ile telefonda görüştüğünü açıklamıştı.

Sözcü, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin nihai bir sonuca vardığı iddialarının doğru olmadığını bildirmişti.