Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı
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Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı
28.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:26

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter'ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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