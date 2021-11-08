Trump, 2024 adaylığı kararı için 2022 Kongre ara seçimlerini bekleyebileceğini söyledi - Haberler
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Trump, 2024 adaylığı kararı için 2022 Kongre ara seçimlerini bekleyebileceğini söyledi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Trump, 2024 adaylığı kararı için 2022 Kongre ara seçimlerini bekleyebileceğini söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını açıklamak için 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar bekleyebileceğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını açıklamak için 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar bekleyebileceğini açıkladı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, 2024'te aday olmayı değerlendirdiğini belirterek, "Benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum, belki de bunu ara seçimlerden sonra açıklarım." ifadesini kullandı.

Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin, kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor." yorumunda bulundu.

Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı günü yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin haber cisi olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan, ülkedeki enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı gibi birçok konu nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın anketlerdeki halk desteği oranı da düşüşe geçmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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