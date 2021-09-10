TRT ortak yapımları, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alacak

TRT ortak yapımı "İki Şafak Arasında" ve TRT destekli "Birlikte Öleceğiz" filmleri, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak.

Filmler, 2-9 Ekim arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

TRT ortak yapımı Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi "İki Şafak Arasında", "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için yarışacak. Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir'in rol aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden adamın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen ve senaristliğini Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu'nun üstlendiği "TRT Ön Alım Ödülü" sahibi "Birlikte Öleceğiz" filmi ise "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"na seçildi. Başrolünde Su Kutlu'nun yer aldığı film, Mazhar ve Ece'nin tutkulu ve yıkıcı aşk hikayesini anlatıyor.

TRT ortak yapımı 3 film "Work In Progress"te

Festival kapsamında, 4-6 Ekim'de düzenlenecek 8. Antalya Film Forum'un kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Kurmaca Work In Progress Platformu"nda, TRT ortak yapımı "Klondike", "Bars" ve "Bir Tutam Karanfil" projeleri yer alacak.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platforma seçilen Klondike'nin yönetmenliğini Maryna Er Gorbach, Türkiye ortak yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er üstlendi. Kendisini Ukrayna'nın Donetsk/Hrabove köyü yakınlarındaki uçak kazası felaketinin merkezinde bulan bir ailenin hikayesini anlatan film, 2020'de TRT 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanmıştı.

Alara Hamamcıoğlu, Sinan Kesova ve Arda Çiltepe'nin yapımcılığını, Orçun Köksal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bars", soyu tükendiği düşünülen Anadolu parsının peşinde Anadolu'da bir yolculuğa çıkan iki zoolog Veysel ve Emre'nin hikayesini ele alıyor.

Bekir Bülbül ve Büşra Bülbül'ün senaryosunu kaleme aldığı "Bir Tutam Karanfil", yaşlı mülteci Musa ile küçük torunu Halime'nin hayatını anlatıyor. Halil Kardaş'ın yapımcılığını üstlendiği, Bekir Bülbül'ün yönettiği film, dede ve torunun yolculukları boyunca hayata tutunma çabalarını da işliyor.