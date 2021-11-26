Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, 2024 ve 2028 yılı projelerini anlattı Açıklaması

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlonun bir spor branşı olarak çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında sürdürdüğümüz çabalarımızın, resmi makamların desteğiyle mutlaka karşılığının alınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Performans ve Strateji Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanı sıra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın da yer aldığı toplantıda Yalçınkaya, triatlon branşıyla ilgili 2024 ve 2028 yılı projelerine yönelik sunum yaptı.

Yalçınkaya, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

"Verimli geçen görüşme boyunca branşımızın Türkiye'deki potansiyelini, son dönemlerde geldiği noktayı ve kısa - orta vadeli projelerimizi geniş bir perspektiften aktardık. Triatlonun bir spor branşı olarak çok daha geniş kitlelere ulaşması noktasında sürdürdüğümüz çabalarımızın, resmi makamların desteğiyle mutlaka karşılığının alınacağına inanıyorum."

Toplantıda, TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, TTF Performans Direktörü Hüseyin Onur Aydemir ve TTF Olimpik Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk de yer aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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