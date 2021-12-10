Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başlangıç tarihi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferler
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 ara transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini açıklamıştı. Detayları öğrenmek isteyen sporseverler "Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) bitmesine saatler kala futbolseverler, takımlarının yapacağı son hamleleri merak ediyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Transfer döneminin son dakikasına kadar atakta olan kulüpler, bir yandan da fırsat transferi için araştırmalarını yapıyor.
- Victor Nelsson
- Alexandru Cicaldau
- Berkan Kutlu
- Gustavo Assunçao
- Olimpiu Morutan
- Barış Alper Yılmaz
- Sacha Boey
- Patrick van Aanholt
- Aytaç Kara
- Alpaslan Öztürk
- Halil Dervişoğlu
- Serdar Dursun
- Steven Caulker
- Çağtay Kurukalıp
- Emir Ortakaya
- Burak Kapacak
- Min-jae Kim
- Diego Rossi
- Mergim Berisha
- Max Meyer
- Miguel Crespo
- Rachid Ghezzal
- Umut Meraş
- Mert Günok
- Francisco Montero
- Can Bozdoğan
- Michy Batshuayi
- Salih Uçan
- Kenan Karaman
- Mehmet Topal
- Miralem Pjanic
- Valentin Rosier
- Alex Teixeira
- Gervinho
- Bruno Peres
- Andreas Cornelius
- Manolis Siopis
- İsmail Köybaşı
- Stefano Denswil
- Fode Koita
- Dorukhan Toköz
- Marek Hamsik
Futbolda ikinci veya ara transfer dönemi olarak bilinen transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı belirtişmişti. Ancak gelen açıklama sonrası, TFF, aldığı karar kararı değiştirerek bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.
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