Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başlangıç tarihi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Transfer döneminin son dakikasına kadar atakta olan kulüpler, bir yandan da fırsat transferi için araştırmalarını yapıyor.

Galatasaray'ın yaptığı transferler:

Victor Nelsson

Alexandru Cicaldau

Berkan Kutlu

Gustavo Assunçao

Olimpiu Morutan

Barış Alper Yılmaz

Sacha Boey

Patrick van Aanholt

Aytaç Kara

Alpaslan Öztürk

Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:

Serdar Dursun

Steven Caulker

Çağtay Kurukalıp

Emir Ortakaya

Burak Kapacak

Min-jae Kim

Diego Rossi

Mergim Berisha

Max Meyer

Miguel Crespo

Beşiktaş'ın yaptığı transferler:

Rachid Ghezzal

Umut Meraş

Mert Günok

Francisco Montero

Can Bozdoğan

Michy Batshuayi

Salih Uçan

Kenan Karaman

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Valentin Rosier

Alex Teixeira

Trabzonspor'un yaptığı transferler:

Gervinho

Bruno Peres

Andreas Cornelius

Manolis Siopis

İsmail Köybaşı

Stefano Denswil

Fode Koita

Dorukhan Toköz

Marek Hamsik

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda ikinci veya ara transfer dönemi olarak bilinen transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı belirtişmişti. Ancak gelen açıklama sonrası, TFF, aldığı karar kararı değiştirerek bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.

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