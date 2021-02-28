Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

28.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:28
Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktada kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis ve Selimiye meydanları civarında sessizlik hakim oldu.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizlik hakim oluyor.

Kentte, diğer günlere nazaran Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte zaman zaman denetimde bulunuyor.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığı görüldü.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridinin de sakin olduğu gözlendi.

Güvenlik güçleri kısıtlama çerçevesinde kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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