Trafik kazalarında ağır bayram bilançosu: 83 ölü

Trafik kazalarında ağır bayram bilançosu: 83 ölü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi yaralandı.

Trafik kazalarında ağır bayram bilançosu: 83 ölü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi yaralandı.

Türkiye'de ay sonunda başlayan tatille birlikte trafik yoğunluğunun arttığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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