Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
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Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı

07.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:18
Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı

Türkiye'de 2002 yılında 4,6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 2020 sonu itibarıyla 13,1 milyona ulaştı.

Türkiye'de 2002 yılında 4,6 milyon olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 2020 sonu itibarıyla 13,1 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 8 kategorideki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı, 2002 sonunda 8 milyon 655 bin olarak kayıtlara geçti. Toplam taşıt sayısı 2011'de 16 milyon 89 bine ulaşırken, geçen yıl sonu itibarıyla 24 milyon 144 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oldukça rağbet gören motosiklet sayısı, geçen yıl 3 milyon 512 bine yükseldi. Motosiklet sayısı 2002 yılı sonunda 1 milyon 46 bindi.

En yüksek artış oranı kamyonette

Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı taşıtlar içinde en yüksek artış oranı, şehir içi yük taşımacılığında sıklıkla tercih edilen kamyonette oldu. 2002'de 875 bin olan kamyonet sayısı, yüzde 350 artışla 2020 sonunda 3 milyon 938 bine çıktı.

Modern tarımın göstergelerinden sayılan traktör sayısı da bu dönemde artış göstererek 1 milyon 180 binden 1 milyon 958 bine ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise 2002 sonunda 4 milyon 600 bin iken geçen yıl sonunda 13 milyon 99 bine çıktı. Otomobil sayısı, 19 yılda yaklaşık 8,5 milyon arttı.

Yollarda 212 bin otobüs bulunuyor

Şehirler arası ulaşımda önde gelen taşıtlardan otobüs sayısı 2002'de 120 bin iken 2020 sonu itibarıyla 212 bine yükseldi.

Ağır yük taşımacılığı ve inşaat projelerinde de kullanılan kamyon sayısı ise bu dönemde 567 binden 859 bine çıktı.

Şehir içi toplu ulaşımda öne çıkan ulaşım araçlarından olan minibüs sayısı 2002'de 241 bin olarak kayıtlara geçerken 2020 sonu itibarıyla 493 bine ulaştı.

Özel amaçlı motorlu taşıt sayısı ise 2002'de 23 bin iken geçen yıl sonunda 70 bin oldu.

TÜİK verilerine göre, 2002, 2011, 2020 yıllarında motorlu taşıt sayıları şöyle:

(Bin adet) 2002 2011 2020
Otomobil4.600 8.11313.099
Minibüs 241 389 493
Otobüs 120 219 212
Kamyonet 875 2.611 3.938
Kamyon 567 728 859
Motosiklet1.046 2.527 3.512
Özel amaçlı 23 34 70
Traktör1.180 1.466 1.958
Toplam8.65516.08924.144

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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