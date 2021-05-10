Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir, takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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