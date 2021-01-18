Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:20
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından futbolcular kampa girdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ersun Yanal Hakan Arslan İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 20:22:49. #1.14#
title