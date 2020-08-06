Trabzonspor'dan Ndiaye, Messias ve Novak'a teşekkür Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA