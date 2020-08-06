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Trabzonspor'dan Ndiaye, Messias ve Novak'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Ndiaye, Messias ve Novak'a teşekkür
06.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:28

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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