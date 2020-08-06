Trabzonspor'dan Ndiaye, Messias ve Novak'a teşekkür
Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.
06.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:28
Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Badou Ndiaye, Manoel Messias ve Filip Novak için teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA