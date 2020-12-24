Trabzonlu balıkçılar satışlardan memnun
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Trabzonlu balıkçılar satışlardan memnun

24.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:05
Trabzonlu balıkçılar satışlardan memnun

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balık satıcıları, balığın bol, satışların da yoğun olduğunu belirtti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balık satıcıları, balığın bol, satışların da yoğun olduğunu belirtti.

Moloz mevkisinde balık satan Cem Yazıcı, AA muhabirine, havaların soğuması ve kar yağmasının ardından vatandaşların balık talebinin arttığını söyledi.

Yazıcı, "Şu anda balık satışlarımız iyi gidiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yerli hamsisini artık tezgahlarda görüyoruz. Hamsiyi 15 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Mehmet Can Örseloğlu da hamsi yemenin tam zamanı olduğunu belirterek, "Şu anda hamsinin tam yağlanma zamanı. Kar yağdı, deniz soğudu, sular da iyi. Bu da satışları artırdı." diye konuştu.

Tezgahlarda yaklaşık 15 çeşit balık olduğunu dile getiren Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Hamsi boyutlarına göre 15-25 lira, barbun 15-45 lira, istavrit 25-30 lira ve mezgit 15-25 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız bu aylarda balığı bol bol tüketsinler. Özellikle pandemi döneminde çocuklara hamsi yedirsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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