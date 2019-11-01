Trabzon uzungöl yolunda heyelan; ulaşım kontrollü sağlanıyor

01.11.2019 13:44

Uzungöl yolunda heyelan; ulaşım kontrollü sağlanıyor

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen heyelanda, turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Toprak ve kayalarla dolan yolda karayolları ekiplerince çalışma başlatılırken, ulaşım heyelanlı yolun yanında yapımı süren tünelden kontrollü sağlanıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e 30 kilometre mesafede bulunan yolda saat 23.00 sıralarında etkili sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Dernekpazarı ile Çaykara ilçesi arasındaki D 915 karayolu, Holo Boğazı mevkisinde yapımı süren tünellerin üst kısmında meydana gelen heyelanda; yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda karayolları, belediye ve kaymakamlık ekipleri iş makinesi eşliğinde bölgede temizleme çalışması başlattı. Yapılan incelemeler ve alınan önlemelerin ardından, heyelanlı yolun çevresinde yapımında sona gelinen 2 tünelin biri, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, karayolları ekiplerince başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi. Heyelana ilişkin Dernekpazarı Kaymakamlığı da, yazılı açıklamada bulunarak, kontrollü olarak ulaşım sağlanan tünelde sürücüler ve vatandaşlara, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

'ALLAH KORUDU SON ANDA KURTULDUK'

Tatil için aracıyla Uzungöl'e giderken yolda heyelan olduğunu anlatan Fatih Başdemir, Tatil için Uzungöl'e gidiyorduk. O bölgeye 5-10 dakika kala heyelan olmuş. Allah korudu heyelanın altında kalmaktan son da kurtulduk. Gece ekipleri yetkililer geldi. Sonra tüneli ulaşıma açtılar ve bizde yolumuza devam ettik dedi.

PATLATMALAR HEYELANI TETİKLEDİĞİ İDDİASI

Heyelanın olduğu yerde tünel girişinde işletmesi olan Yılmaz Kumaş da, tünelde yapılan patlatmaların heyelanı tetiklediğini öne sürerek, Tünel çalışması yapılıyor burada uzun zamandır. Sürekli ateşleme yapıyorlar. Dünde bu çalışmalar oldu. Zannediyorum ki o patlatmaların etkisi ile gevşeyen kayalar yağışın da etkisiyle yola düştü. Şans eseri kimse o esnada yoldan geçmiyordu. Şükür olası bir facia yaşanmandı diye konuştu.

Kaynak: DHA