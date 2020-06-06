TRABZON FATİH SONDAJ GEMİSİNİ LİMANDA MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI-1
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TRABZON FATİH SONDAJ GEMİSİNİ LİMANDA MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI-1

Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon Limanı'na yanaştıKARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaştı.

06.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:53

Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon Limanı'na yanaştı

KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin monte edilmesine başlanan gemi, 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk sondajına başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılmak üzere 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Geminin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi, 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, römorkörlerle açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı. Trabzon Liman Başkanlığı'na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Karadeniz açıklarında demirleyen sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaşmak üzere bekleyişe geçti.

4 SAATTE RIHTIMA YANAŞTI

İlk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak söküm işlemi tamamlanınca Fatih Sondaj Gemisi sabah saatlerinde limana hareket etti. 5 römorkör eşliğinde 4 saat süren yanaşmanın ardından liman sahasındaki özel rıhtıma ulaşan gemi törenle karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konser verdiği liman sahasına gelen vatandaşlarda ellerinde Türk bayrakları töreni takip etti. Geminin limana yanaşması sırasında diğer yük gemilerinden sirenler çalındı. Töreni, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel, Trabzon Liman Başkan Yardımcısı Barış Öztürk, Trabzon Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Murat Sezgin, Trabzon Gümrük Müdür Yardımcısı Tevfik Erbay da izledi.

Törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Kardeniz'de petrol arama çalışmasının olumlu sonular vermesinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek "Fatih Sondaj Gemisinin yapacağı çalışmalar bizim için çok değerlidir" dedi. Trabzon Limanına yanaşan Fatih Sondahj Gemisi'nin sökülen 103 metrelik kulelerinin özel vinç yardımıyla monte edilmesine başlandı. Gemi ilk sondajı için 20 Haziran'da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket edecek.

TRABZON FATİH SONDAJ GEMİSİNİ LİMANDA MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI-1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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